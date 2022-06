Messuti sindaco di Chiavari, vince il civismo

(ANSA) - CHIAVARI, 27 GIU - Chiavari ha scelto la continuità.

A scrutino ancora in corso è chiara l'indicazione che arriva dalle urne. Sindaco sarà l'avvocato Federico Messuti, consigliere uscente, delfino dell'ex sindaco Marco Di Capua morto improvvisamente l'estate scorsa. Chiavari ha scelto di confermare il civismo. Messuti era sostenuto da quattro liste civiche: Maestrale, Avanti Chiavari - Di Capua, Giovani per Chiavari e Partecip@ttiva. Quando sono state scrutinate 20 sezioni su 29 Messuti ha il 63,06% dei consensi (3642 voti), contro il 36,94% dello sfidante Mirko Bettoli (2133 voti) sostenuto da Pd, Sinistra per Chiavari e Al centro Chiavari Il primo turno si era chiuso con il 48,54% di consensi per Messuti e 16,85% per Bettoli. Bettoli aveva escluso dalla contesa esponenti più noti della politica locale come il candidato del centrodestra unito Giovanni Giardini o la centrista Silvia Garibaldi. Per i due sfidanti non c'è stato alcun apparentamento, anche se Lista Toti e Lega hanno dato indicazione di voto per Messuti e Fratelli d'Italia ha fatto sapere "mai con il Pd".

Al di là del successo netto di Messuti colpisce la scarsa affluenza alle urne che si è fermata al 34%, quando al primo turno era stata del 48%.

"Il nostro gruppo ha presentato un programma di continuità di quanto fatto dalla Giunta di Marco di Capua e il mio pensiero va proprio a Marco. Siamo un gruppo di amici che con Marco avevano iniziato l'avventura più amministrativa che politica e credo che Chiavari in questi anni sia uscita dall'isolamento e soprattutto con progetti importanti come ad esempio il prolungamento del lungomare. Ci metteremo subito al lavoro per portare avanti i programmi tracciati e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. L'astensionismo? Cercheremo di indagarlo, però mi pare un elemento nazionale". Messuti avrà come vice sindaco la vedova di Marco Di Capua, Michela Canepa (ANSA).