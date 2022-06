A Orientamenti Summer i giovani liguri dialogano con Jovanotti

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Incontro on line con Lorenzo Jovanotti per i giovani liguri nell'ambito di Orientamenti Summer, declinazione estiva di 'Orientamenti' il salone dell'orientamento e della formazione promosso dalla Regione Liguria. L'appuntamento è lunedì 27 giugno in videoconferenza a partire dalle 10.00 (per partecipare: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/jovanotti/).

"Orientamenti è sempre di più punto di riferimento ed eccellenza per quanto riguarda la formazione e l'orientamento a livello italiano - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - un appuntamento che si è sdoppiato con Orientamenti summer e che permette a giovani, studenti e ragazzi di andare alla scoperta del proprio talento e di dare una direzione alle proprie aspirazioni, competenze e attitudini. Il tema è Care, per sottolineare quanto sia importante prenderci cura non solo delle nostre competenze, ma anche di quelle altrui".

"I giovani parleranno con Jovanotti di sostenibilità, di talento, di scoprire il suo 'care'. E' un'occasione da non perdere per dialogare con uno degli artisti che ha mostrato attenzione per i temi sociali", spiega l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo.

L'appuntamento di lunedì sarà l'occasione anche per introdurre il Jova Beach Party che il 17 luglio farà tappa a Villanova d'Albenga Ad Albenga Lorenzo Cherubini ha svolto il servizio militare. Il Jova Beach Party è #care perché si occupa del divertimento intelligente delle persone e in modo attivo di ambiente (ANSA).