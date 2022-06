Comuni: Ventimiglia, vice prefetto De Lucia nominato commissario

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 24 GIU - In attesa del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale, la Prefettura di Imperia con proprio decreto ha comunicato la sospensione dell'organo consiliare e la nomina del commissario prefettizio del Comune di Ventimiglia. Si tratta del vice prefetto Samuele De Lucia: laureato in giurisprudenza, con una solida esperienza di gestione commissariale ed ex Capo di Gabinetto della Prefettura di Massa e Carrara. (ANSA).