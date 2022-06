Comuni: Ventimiglia; Ioculano (Pd), non sarò candidato sindaco

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - "Il Pd è per lavorare ad una coalizione il più ampia possibile. Io non sarò il candidato sindaco perché ho preso un impegno in Regione e perché comunque toglierei dello spazio ad altre altre persone". Lo ha detto il consigliere regionale ed ex consigliere di opposizione a Ventimiglia Enrico Ioculano (Pd), nel corso di una conferenza stampa indetta dai Dem nella sede del circolo ventimigliese in merito alla caduta dell'amministrazione Scullino, a seguito delle dimissioni di dieci (su sedici) consiglieri, di cui quattro dei partiti di centrodestra che avevano portato alla vittoria di Scullino alle amministrative del 2019.

"Penso che Ventimiglia abbia bisogno di un rinnovamento - ha aggiunto Ioculano - Soprattutto dopo questi tre anni, pertanto ritengo doveroso e giusto, parlare e aprire il dialogo, come abbiamo fatto per esempio con la minoranza attuale, a tutte le persone di buon senso, di buona volontà, che abbiano voglia di mettersi a disposizione della città".

Ioculano è intervenuto anche sulle parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ieri ha definito la vicenda come "una scelta avventata". "Sono state assolutamente tardive - ha detto il consigliere regionale del Pd - A cose fatte, dopo che ormai da giorni era aperta la crisi, è arrivato il suo comunicato. Mi sembra che sia del tipo: 'qualcosa dovevamo dire, lo abbiamo detto'. Però c'època concretezza, non è stata una grande difesa. Sembra uno che si propone di offrire da bere quando il conto è già saldato: è un segnale relativo più alla tenuta del centrodestra regionale che non alla fortuna o alla sfortuna del singolo sindaco". (ANSA).