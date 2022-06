Travolge centauri al casello della A12 e scappa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Identificato e arrestato il pirata della strada che sabato sera ha ferito gravemente due centauri al casello di Recco in A12. La polizia stradale ha arrestato un uomo di 30 anni con l'accusa di lesioni gravissime e fuga dopo incidente. Le telecamere lo hanno ripreso mentre a tutta velocità è uscito dal casello tamponando un'auto che a sua volta ha travolto una moto facendo cadere i due centauri che erano a bordo. Il giovane è poi fuggito abbandonando il veicolo poco lontano. Gli agenti hanno guardato le telecamere e, anche grazie al racconto di un testimone, sono risaliti al pirata. I due motociclisti sono stato ricoverati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova: il marito è al momento in gravi condizioni in prognosi riservata Lo svincolo era rimasto chiuso per almeno un'ora per consentire i rilievi della stradale. Ieri mattina il 30enne, che ha precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato dalla polizia. (ANSA).