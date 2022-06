Nautica: Tankoa lancia il 'Suv dei 7 mari' per ogni latitudine

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Tankoa Yachts, cantiere genovese specializzato in mega yachts, ha presentato il suo ultimo progetto: un superyacht explorer di 50 metri, T500 Tethys, soprannominato "il suv dei 7 mari", pensato per poter affrontare navigazioni in spedizioni a tutte le latitudini così come per crociere più rilassanti nel Mediterraneo. "Questo modello va a completare la nostra gamma. Sappiamo che gli armatori attuali come quelli futuri sono alla ricerca soprattutto di flessibilità ed è quello che comunica il nostro nuovo modello" commenta Vincenzo Poerio, ceo di Tankoa Yachts. Lungo 50 metri, stazza lorda sotto le 500 tonnellate, 16,5 nodi di velocità massima, esterni e interni sviluppati con lo studio Hot Lab offrono un layout flessibile, con due zone sul ponte inferiore che possono essere utilizzate per diversi scopi (cabine aggiuntive, palestra, cinema, ufficio dell'armatore). La configurazione base prevede infatti cinque cabine, per ospitare 10 persone, ma è possibile aggiungerne utilizzando appunto gli spazi nel lower deck. La propulsione può essere, a scelta, convenzionale o ibrida o diesel-elettrico. La piattaforma di poppa è il cuore dello yacht: vicina all'acqua e dotata di piscina a sfioro, in alternativa, a scelta dell'armatore, può essere utilizzata anche per ospitare un elicottero. Ad oggi non ci sono ancora ordini firmati per l'acquisto del nuovo explorer superyacht T500 Tethys, ma diverse trattative in corso. (ANSA).