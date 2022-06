Carabinieri arrestano 3 persone per cumulo pene e maltrattamenti

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - I Carabinieri di Bolzaneto hanno arrestato un cittadino dominicano di 44 anni in esecuzione di provvedimento di cumulo pene per il quale deve scontare 5 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di Arenzano hanno invece eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Genova e hanno così arrestato un genovese di 43 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia. Infine, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un italiano residente a Chiavari di 50 anni in ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso per reati contro il patrimonio commessi nel 2020. Tutti e tre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Marassi. (ANSA).