Costa Crociere: Chanel madrina 'Toscana'

(ANSA) - BARCELLONA, 16 GIU - E' stata Chanel, la cantante e attrice spagnola conosciuta dal grande pubblico grazie all'ultima edizione di Eurovison Song Contest, la madrina di Costa Toscana, l'ultima nata del gruppo. La cerimonia del battesimo di una delle ammiraglie della flotta di Costa Crociere si è tenuta oggi pomeriggio nel porto di Barcellona, dove la nave è arrivata questa mattina. Oltre al direttore generale di Costa Mario Zanetti, e al comandante della nave Pietro Sinisi, che ha reso onore alla bandiera italiana, alla cerimonia erano presenti le autorità spagnole e l'ambasciatore d'Italia in Spagna e Andorra, Riccardo Guariglia. che ha sottolineato come Costa promuova "l'italia e l'italianità nel mondo".

Maestri della cerimonia Carlos Sobera e Flora Gonzalez, star della televisione spagnola, amate dal grande pubblico. A chiudere la cerimonia per Costa Toscana è stato il violinista Andrea Casta. Tra gli altri ospiti presenti, anche il trio milanese Meduza, che si è esibito al Festival di Sanremo. "E' una grande emozione celebrare il battesimo della nostra Costa Toscana a Barcellona - ha detto Zanetti - una città alla quale siamo particolarmente legati e dove siamo di casa sin dall'inizio della nostra storia. Per questa occasione abbiamo organizzato un evento per festeggiare l'avvio di un'estate che segna la ripresa spensierata dei viaggi e delle vacanze, e che rappresenta l'eccellenza dell'offerta di Costa in tutti i suoi aspetti, dall'alta gastronomia, all'intrattenimento di grande qualità, alle esperienze uniche a terra''. Tra le gli obiettivi di Costa Crociere e della sua Fondazione, vi è quello della sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare. Costa Crociere Foundation è impegnata in 31 progetti. Per quanto riguarda la lotta allo spreco di cibo, negli ultimi anni Costa ha ridotto gli sprechi del 30% e come sottolinea il segretario generale Davide Triacca ''nei vari porti in cui attracchiamo abbiamo donato un milione di pasti, il tutto in collaborazione anche con il Banco Alimentare. Non si tratta di progetti a spot, ma di azioni concrete e durature, nel rispetto di quelli che sono i nostri ideali''. (ANSA).