Sanità: Asl 4 avvia cure palliative a domicilio h24

In occasione della giornata mondiale dell'Infermiere, Asl 4 ha annunciato l'attivazione del servizio infermieristico di cure palliative domiciliari 24 ore su 24, ogni giorno, festivi compresi. Un servizio dedicato in particolare per chi è nelle fasi più delicate delle malattie croniche complesse e terminali. La dirigente delle professioni sanitarie, Silvana Giroldi sottolinea che il "servizio prevede una modifica della turnazione degli infermieri, in modo che la presa in carico del paziente avvenga 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alla sensibilità, alla motivazione e alla competenza degli operatori infermieristici della nostra Asl".

Nel dettaglio gli utenti già in carico all'équipe di cure palliative potranno usufruire di accessi programmati e concordati in una fascia oraria molto più ampia (anche serale), nonché di accessi in urgenza chiamando gli operatori sul cellulare di servizio, i cui numeri sono già stati comunicati alle famiglie. "L'infermiere di Cure Palliative è formato e competente sulla gestione delle criticità dei nostri pazienti fragili, in linea con i Protocolli della rete locale di Cure Palliative - spiega la dottoressa Cinzia Maranzana, responsabile del servizio -. Il supporto medico, quando necessario, sarà fornito dalla collaborazione con la Struttura dipartimentale del 118: l'infermiere, infatti, può contattare, attraverso un canale diretto, il medico di centrale, costantemente informato sui casi più critici e complessi". (ANSA).