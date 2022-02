Muore a una settimana da caduta con monopattino

(ANSA) - SAN LORENZO AL MARE, 18 FEB - Un uomo di 53 anni, Paolo Battistello, originario della provincia di Biella, è morto per le ferite riportate nella caduta in monopattino avvenuta a San Lorenzo al mare (Imperia). L'uomo era in coma da una settimana. Nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale e la moglie ha dato il nulla osta per l'espianto degli organi che è stato effettuato ieri sera. La caduta risale al 10 febbraio scorso, in un tratto pedonale a monte dell'Aurelia, poco fuori il centro abitato. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, era infatti privo di conoscenza e il personale sanitario aveva allertato l'elicottero per portarlo d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. (ANSA).