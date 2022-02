Perde controllo moto e si schianta, grave ragazzo

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Grave incidente ieri sera in via Rivarolo a Genova. Un ragazzo di 20 anni si è schiantato con la moto per cause ancora da accertare. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e dopo essere stato intubato è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro se il motociclista abbia fatto tutto da solo o se vi siano altri mezzi coinvolti.

Da inizio anno ci sono stati quattro incidenti mortali a Genova e numerosi investimenti di pedoni. Per questo la polizia locale ha deciso di aumentare i controlli e le multe nei confronti degli automobilisti e centauri indisciplinati. (ANSA).