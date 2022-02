Covid: Liguria, superati i 5 mila decessi

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Sono stati superati oggi, con tre ulteriori decessi avvenuti tra l'11 e il 12 febbraio, i 5 mila decessi in Liguria da inizio pandemia. I morti di oggi, riportati nel quotidiano bollettino emesso da Regione Liguria in base ai dai flusso Alisa-Ministero, sono due uomini di 77 e 89 anni e una donna di 83 anni. Da inizio pandemia, i decessi sono dunque 5.001.

Intanto scendono ancora tutti i parametri, soprattutto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. Calano i ricoverati di 26 unità, riportando il dato dotto quota 600. A oggi sono 598, di cui 26 in terapia intensiva (19 non vaccinati). Scendono i nuovi casi positivi: sono 1.214 a fronte di circa 11 mila tamponi, con un tasso di positività pari a 11,03. Cala il dato dei positivi totali: a oggi sono 25.216, 1.517 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 24.612 persone, 1.539 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 2.585 vaccini. Le dosi booster somministrate a oggi sono 877.899. (ANSA).