Calcio: Giampaolo, col Milan Samp non parte già battuta

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Marco Giampaolo lancia la sfida al Milan e chiede alla sua Sampdoria di dare continuità dopo la bella vittoria col Sassuolo: "E' una partita importante per entrambe le squadre, anche se abbiamo due obiettivi diversi.

Sono tre punti in palio, che ci possono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo finale" ha detto il tecnico che poi carica i suoi ragazzi perché c'è voglia di fare punti anche a San Siro.

"Il Milan è una squadra forte, con consapevolezza e in grado di attaccare in un modo e difendere in un altro - ha detto Giampaolo -. Lotterà per lo scudetto e dopo gli ultimi risultati ha anche maggior autostima. Conosciamo le loro qualità e i pochi difetti. Noi dobbiamo fare la nostra gara. Tutte le partite mettono in palio tre punti, non voglio che la squadra parta già battuta. Non perdiamo prima di cominciare". Giampaolo non convocherà ill neo arrivato Giovinco per un piccolo fastidio muscolare. In attacco tornerà Quagliarella: "Su Fabio ci conto, si è allenato con la squadra e sta meglio. E' una risorsa della Samp, ci deve dare un valore in più. E' scontato, lo metto tra le cose assodate". (ANSA).