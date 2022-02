Calcio: Poker Sampdoria, Sassuolo ko

Prima vittoria e primi punti per la Sampdoria nel 2022 grazie al netto successo casalingo, 4-0, contro il Sassuolo. I blucerchiati di fatto mettono le mani sulla gara già nei primi minuti grazie ai gol di Caputo e Sensi che al 7' portano sul 2-0 la squadra di Giampaolo e la chiudono con Conti nella ripresa, prima del cucchiaio su rigore di Candreva, ma perdono Gabbiadini per un infortunio al ginocchio. Una vittoria che ai padroni di casa mancava da nove giornate oltre al fatto che i blucerchiati erano reduci da quattro sconfitte consecutive. Battuta d'arresto per il Sassuolo che negli ultimi due mesi ha vinto solo due gare ed è apparso poco incisivo. Ottimo in casa Sampdoria l'esordio del neo acquisto Sensi, trascinatore con le sue giocate, meno bene invece Supriaha, subentrato all'infortunato Gabbiadini e a sua volte sostituito. Il Sassuolo era peraltro partito bene conquistando subito due angoli, non sfruttati, ma al quinto la Sampdoria è andata in vantaggio. Traversone di Candreva che pesca sul secondo palo Caputo, destro al volo e palla sotto la traversa. Nemmeno il tempo di reagire per gli ospiti ed ecco il raddoppio: conclusione di Gabbiadini che Consigli non trattiene. Sul pallone arriva Sensi che non sbaglia. Tramortito dall'uno-due il Sassuolo reagisce con Ferrari ma Falcone si fa trovare pronto e anzi Caputo in contropiede sfiora il terzo gol ma Consigli respinge. Al 33' la Sampdoria perde Gabbiadini per un problema al ginocchio e nel finale di tempo proteste per un intervento ai danni di Sensi in area neroverde che sia l'arbitro che il Var considerano regolare mentre Raspadori e Traoré impegnano Falcone. Partita ormai in controllo della Sampdoria e nella ripresa la musica non cambia con Candreva che al quarto mette a lato da buona posizione ma il terzo gol è solo questione d'attesa. Arriva al 18' grazie al neo entrato Conti che raccoglie al volo una punizione in area di Candreva e batte Consigli. Avanti di tre reti la Sampdoria si limita a controllare lasciando campo agli ospiti che ci provano in tutti i modi ma trovano sempre Falcone a opporsi. Portiere che si supera su una punizione di Berardi (21' st), su Raspadori al volo (31'st) e poco dopo ancora su Berardi. Al 44' st poi Consigli in uscita stende Caputo con l'arbitro Maresca che indica senza dubbi il dischetto. Candreva dagli undici metri non sbaglia con un cucchiaio perfetto che supera Consigli per il poker finale.

Ritorno al Ferraris per Marco Giampaolo dopo l'esordio amaro di Spezia. Questa volta la sua Sampdoria non sbaglia nulla travolgendo il Sassuolo 4-0. "Questa partita in settimana l'abbiamo preparata bene anche perché conosco il Sassuolo e mi piace molto. Da parte nostra siamo... anzi, sono stati molto bravi i miei giocatori a sviluppare quello che avevamo studiato in settimana. Abbiamo messo in campo un grande spirito e una grande consapevolezza e quando c'è stato da soffrire abbiamo sofferto". Una vittoria che interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive. "Sono molto contento - ha aggiunto Giampaolo - sia per l'ambiente che per i tifosi e per i calciatori ma sono anche preoccupato per le condizioni di Gabbiadini (che si è infortunato al ginocchio sinistro nel primo tempo, ndr), l'ho visto con le stampelle e il tutore ma non so ancora nulla per ora e per questo andrò a casa con il pensiero Gabbiadini. Classifica? Adesso dobbiamo vivere alla giornata perché la strada è ancora lunga e difficile. Però tornare in questo stadio è stata una bella emozione, soprattutto quando sono entrato in campo e ho rivisto i tifosi". Pesante sconfitta per il Sassuolo contro la Sampdoria e il tecnico Dionisi non cerca scuse. "Me ne assumo tutte le responsabilità, bisognava mettere in campo una volontà diversa e oggi non c'è stata. Anche se dopo il fischio d'inizio eravamo partiti bene, per loro è stato troppo facile andare in gol. A volte prendiamo gol senza nemmeno giocatori in area e non si può prendere gol così. Siamo stati troppo leggeri - ha spiegato-. Oggi la palla non entrava ma devi rimanere in partita e accettare anche il 2-0 cercando di fare il 2-1 senza prendere il 3-0 e invece la Sampdoria ha segnato senza nemmeno attaccare e da lì è nata un'altra partita con la Sampdoria che si è abbassata". Un Sassuolo apparso forse troppo tranquillo secondo il suo tecnico. "Mancate volontà e ferocia? Queste due cose ci devono essere sempre e devono essere al primo posto in una squadra di calcio. La voglia di vincere, di non perdere i contrasti, di non perdere le seconde palle. Quando ce la mettiamo riusciamo a vincerli anche se non siamo una squadra fisica. Questo 4-0 lo dovremo rivedere. Fino ad oggi abbiamo fatto un buon percorso ma se penso a questa partita è stata sicuramente negativa. Sinceramente non vorrei essere contento della classifica ma mi piacerebbe stare sempre più in alto. come in Formula 1 quando anche chi è dietro cerca comunque di conquistare una posizione. Per questo mi piacerebbe stare sempre più in alto".