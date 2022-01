Gaslini centro pilota teleassistenza anche per emergenze

"Abbiamo invitato a Genova il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao per illustrare loro il progetto 'Telemedicina per la next generation e l'invecchiamento sano e attivo' che vedrà protagonista l'Ircss Gaslini di Genova, chiedendo al Governo di inserire lo stesso progetto tra quelli meritevoli di finanziamento attraverso i fondi nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera prevista nel Pnrr". Lo annuncia in una nnota il presidente ligure Giovanni Toti.

"L'assistenza pediatrica costituisce terreno di nuove sfide in tema di assistenza sanitaria con cui dovremo confrontarci nell'immediato futuro e per le quali la telemedicina può fare la differenza" spiega Toti.

"Il Gaslini, unico Ircss pubblico pediatrico con tutte le aree specialistiche che includa anche il percorso materno-infantile e le cure inta-fetali, sarà dotato di una Centrale Operativa funzionante 7 giorni su 7, 24 ore su 24 in grado diffondere capacità diagnostiche a livello territoriale, con un supporto e tecnologico per prestazioni di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza e teleriabilitazione - ha aggiunto la nota -. Un supporto ai pediatri di libera scelta e ai servizi territoriali, a cominciare dalle case di comunità, per le cure domiciliari. In questo modo ad esempio si eviteranno ai familiari dei piccoli pazienti le spese per gli spostamenti, mentre i teleconsulti tra gli specialisti del Gaslini e i medici dei pronto soccorso diventeranno un supporto nella gestione delle urgenze".

"Ricordo - ha aggiunto il presidente Toti - che a dicembre la Giunta ha già deliberato il progetto che vedrà l'ospedale Gaslini aprirsi a tutto il territorio, con la sua estensione in tutte le Asl per garantire le professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico". (ANSA).