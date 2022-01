Covid: in Liguria superata soglia 600 ricoveri, 9 morti

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - In Liguria il virus continua a correre e aumentano i ricoverati. E' stata superata la soglia di 600 ospedalizzati. Sono 607, 14 in più di ieri. Tra questi 45 (come ieri) sono in terapia intensiva (anche un adolescente al Gaslini) e 31 non sono vaccinati. Sono stati registrati anche 9 decessi, tra il 31 dicembre e ieri: avevano un'età compresa tra i 60 e i 92 anni. Tre i decessi all'ospedale di Savona, due a quello di Sanremo, tre negli ospedali di Genova e uno in quello di Albenga. Da inizio pandemia i morti sono 4635.

I nuovi positivi sono 2231. Sono stati fatti 7976 tamponi molecolari. Per un problema tecnico non sono stati registrati i test antigenici rapidi. Attualmente i positivi sono 23554. C'è ancora un boom di contagi nell'Imperiese con 439 casi (4237 in totale), a Genova sono stati trovati 870 positivi (10298), mentre 345 sono nel Savonese e nello Spezzino, 114 nel Tigullio e 118 non sono residenti in regione. A casa tra malattia e quarantena ci sono 25750 persone: 14440 sono in isolamento domiciliare, 583 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e 11310 in sorveglianza attiva, erano 11320.

Nelle ultime ore sono state fatte 16841 vaccinazioni (ANSA).