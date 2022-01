Toti, Liguria in arancione? Nulla cambia per vaccinati

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - "E' molto possibile che la Liguria andrà in zona arancione, ma per i vaccinati non cambierà assolutamente nulla, le nuove regole introdotte dal Governo a dicembre scorso fanno sì che per la popolazione vaccinata qualsiasi sia il colore della Regione valgono le regole della zona bianca". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta fb. "La zona arancione è un trend che credo tutte le Regioni percorreranno, perché il trend della pandemia non si sta fermando, nelle altre Regioni i contagi sono partiti dopo ma stanno salendo anche più della Liguria", commenta.

A partire dalla settimana prossima il presidente Toti annuncia un aumento in tutte le Asl dei centri per la vaccinazione pediatrica, già prevista l'attivazione di un nuovo punto vaccinale all'ospedale Gaslini di Genova.

E aggiunge: "L'estensione del super green pass e dell'obbligo vaccinale agli over 50, che sono le persone più a rischio di finire in ospedale, è una misura che va nella direzione che vogliamo perseguire" (ANSA).