Comune Lerici, 'tampone day' per contenere contagi scuola

(ANSA) - LERICI, 05 GEN - Tamponi antigenici gratuiti per studenti, insegnanti, dipendenti comunali. È il piano messo a punto dall'amministrazione comunale di Lerici (La Spezia), che ha organizzato per questo venerdì 7 gennaio un "tampone day" nella palestra di San Terenzo. L'obiettivo è quello di contenere l'aumento dei contagi in vista del rientro a scuola e della ripresa del lavoro a tempo pieno. L'assessore alle Politiche sociali Alessandra Di Sibio spiega che "attraverso questa giornata intendiamo offrire un aiuto alle famiglie a tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere ai tamponi rapidi".

Medici e infermieri saranno a disposizione per i test come volontari. L'iniziativa è svolta in collaborazione con la Pubblica assistenza di Lerici. Non sarà necessaria la prenotazione: in caso di positività verrà immediatamente contattato pediatra o medico curante per attivare il percorso con Asl5. (ANSA).