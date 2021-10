Ambiente: Guardia costiera recupera 800 kg 'reti fantasma'

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - I sommozzatori della guardia costiera, con l'aiuto dei centri diving e anche di un peschereccio locale, hanno recuperato 800 chili di reti 'fantasma' nelle acque del litorale savonese tra l'11 e il 15 ottobre.

L'operazione Reti Fantasma 2021 si è concentrata nell'ambito dei territori di Noli, Borgio Verezzi, Loano e Albenga e ha visto impiegati in particolare i militari del 5° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di stanza a Genova, supportati da personale e mezzi della Capitaneria di Porto di Savona e nello specifico dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga.

I sommozzatori hanno operato a una profondità tra i 22 e i 40 metri e recuperato un totale di quasi 300 metri lineari e un volume di oltre 5 mc complessivi di attrezzatura. Dal 2019 il corpo delle capitanerie di porto ha rimosso oltre 25 tonnellate di 'reti fantasma', responsabili dell'alterazione dell'ecosistema marino, e vere e proprie trappole per le specie ittiche che vi rimangono intrappolate.

Importante il recupero davanti alla città di Albenga: un intero sacco di una rete da pesca a strascico intrappolato sui massi dissuasori da poco installati a protezione del relitto, lungo 120 metri e pesante più di 400 kg. Era stato individuato dal Marina Diving di Loano. Per il recupero è stato fondamentale l'apporto di un peschereccio di stanza nel porto di Loano grazie al quale, tramite l'utilizzo dell'argano di bordo, è stato salpato e riportato a terra il materiale rinvenuto. (ANSA).