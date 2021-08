Storico ristorante 'Zeffirino' di Genova sbarca in Grecia

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - La storica catena di ristoranti 'Zeffirino', nata a Genova nel dopoguerra e celebre per aver servito da Papa Wojtyla a Gorbaciov, da Frank Sinatra a Liza Minelli, sfida il covid con un nuovo ristorante e una nuova trattoria a Santorini in Grecia. Lo ha raccontato il patron Luciano Zeffirino Belloni a Genova. "Nell'era del covid ci muoviamo e continuiamo ad espanderci, perché ci conoscono e sanno che lavoriamo bene e ci vogliono un po' ovunque, dopo Las Vegas e Hong Kong, arriviamo anche in Grecia sull'isola di Santorini, dove abbiamo già inviato un quintale di pesto fatto con basilico genovese biologico 'Giusto' di Cogoleto via aereo da Milano - ha spiegato Zeffirino -. Il nostro nuovo ristorante, gestito da mio figlio Marco, è collocato nell'ambito di un hotel a cinque stelle", che ha voluto l'apertura. "Puoi costruire un palazzo, ma se dentro non ci metti le persone giuste, che sanno lavorare, e un prodotto buono, non vai da nessuna parte", ha anche rivendicato con orgoglio il patron dello 'Zeffirino'. Nel corso dei decenni dal ristorante di Genova è sorta una catena simbolo della cucina italiana nel mondo, amata da personaggi come Frank Sinatra, appunto, ma anche Luciano Pavarotti, Gerard Depardieu, Cassius Clay, Celine Dion e Jean-Claude Van Damme.

Negli Stati Uniti il pesto di 'Zeffirino' è così amato che anche Donald Trump e Madonna hanno richiesto consegne speciali.

