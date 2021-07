Task force Regione e Comune Imperia per rilancio Monesi

(ANSA) - IMPERIA, 29 LUG - Una task force composta da Regione Liguria, Comuni e associazioni del territorio è nata, stamani, nei locali della Provincia di Imperia, per il recupero e il rilancio di Monesi, stazione sciistica e località del Parco della Alpi Liguria, che nel 2016 è stata fortemente danneggiata da un'alluvione e da una paleofrana. A distanza di un anno dall'inaugurazione della strada by-pass di Monesi di Mendatica che ha permesso il collegamento con l'abitato di Monesi di Triora, oggi sono state definite le azioni di recupero alla presenza del vicepresidente di Regione, Liguria Alessandro; degli assessori regionali: Gianni Berrino e Marco Scajola; del presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo e dei sindaco della zona. "Abbiamo attivato una rete, in grado di dare via via risposta alle sfide territoriali comuni - ha dichiarato Piana -. Tra queste penso, ad esempio, al progetto di prossima realizzazione Recovalx, che vede impegnata la Regione col Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri, il Comune di Triora, l'Arpal e si fonda su un solido partenariato italo-francese con capofila il Dèpartement des Alpes Maritimes. L'ambizione è quella di riabilitare e ricostruire i territori delle valli colpite a ottobre 2020 dalla tempesta Alex, entro il 2023".

L'assessore Scajola ha sottolineato l'impegno della Regione per il recupero di Monesi: "Ci siamo già adoperati con oltre 3 milioni di euro per il ripristino della strada di collegamento e in questi mesi, insieme alla Provincia, ai Comuni e al Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, abbiamo condiviso un percorso di responsabilità per una vera e propria pianificazione attraverso un bando di rigenerazione urbana". E ha aggiunto: "Diversi Comuni della zona montana di Monesi e del Parco presenteranno progetti utili ad attivare e garantire, sia uno sviluppo urbanistico ed edilizio, sia il rilancio dal punto di vista sociale e la messa in sicurezza del territorio". (ANSA).