G8: Giuliani padre, ricordare Carlo per cambiare Paese

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Il ricordo di Carlo è giusto anche che sia un ricordo politico perché le questioni generali sulle quali vive un Paese devono essere messe davanti agli aspetti personali, questo cerchiamo di fare". Lo ha detto il padre di Carlo Giuliani, Giuliano, durante il presidio in corso in piazza Alimonda a Genova per ricordare l'uccisione del figlio, ragazzo di 23 anni, nel corso degli eventi del G8 del 2001. A Giuliani era stato chiesto in particolare un ricordo "personale" del figlio. Ha senso ancora chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sui fatti del 2001? gli è stato chiesto. "Ormai è troppo tardi, il problema non esiste - ha risposto Giuliano Giuliani -. Questa piazza deve servire perché se quelli che che sentono queste cose, le conoscono, le capiscono e le continuano a raccontare e le fanno conoscere è possibile cambiare un po' questo Paese e rimetterlo sulla strada giusta". (ANSA).