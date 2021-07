G8: Acerbo,Mattarella dovrebbe mandare messaggio scuse Stato

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Oggi sarebbe giusto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella facesse un messaggio di scuse a nome dello Stato alla famiglia Giuliani e alle centinaia di persone che furono massacrate di botte e torturate in quelle giornate del G8 di Genova. La Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia ma invece i Governi italiani non hanno mai fatto pulizia nelle forze dell'ordine, anzi i responsabili della macelleria messicana hanno fatto carriera sia con i governi di centrodestra che con i governi centristi". Lo ha detto Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, sotto il palco in piazza Alimonda a Genova dove un presidio con concerti e interventi dalle 3 del pomeriggio ricorda il ventennale della morte di Carlo Giuliani negli eventi del G8 di Genova del 2001. "Oggi qui c'è tanta voglia di non dimenticare e tanti ragazze e ragazzi che si sentono vicini a quel movimento forse ne sentono anche il bisogno - dice Acerbo - perché mai come oggi in Italia trionfa il pensiero unico". Acerbo, che al momento sembra essere l' unico politico in piazza Alimonda, era a Genova nel 2001.

(ANSA).