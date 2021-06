Cantieri autostrade: ancora code per lavori nel nodo ligure

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - E' ancora una volta congestionato il traffico sul nodo autostradale ligure a causa dei lavori. La situazione più critica è sulla A12 Genova-Rosignano, dove si registrano 4 chilometri tra Rapallo e Genova Nervi per lavori in direzione Genova. Ai rallentamenti per il cambio di carreggiata si è aggiunto un veicolo in avaria che sta venendo rimosso proprio in questi minuti. Nell'altro senso di marcia la coda è di 1 chilometro tra Rapallo e Chiavari. In direzione Rosignano altri 2 chilometri di code per lavori si registrano tra Genova Nervi e Recco.

Code si registrano anche sulla A7 Milano-Genova verso Milano tra Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori. Code sulla A10 Genova-Savona tra il Bivio A10/fine complanare Savona e Albisola per lavori. Code per lavori anche tra Ovada e Masone verso Voltri sulla A26 Genova-Gravellona. (ANSA).