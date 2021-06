Incidente in A10: tir urta volta galleria 11 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Un mezzo pesante ha urtato la volta della galleria Terizza in A10, in direzione Genova, ed ha perso il carico causando una coda che ha raggiunto gli 11 km.

L'incidente è avvenuto tra Albisola e Celle Ligure. Il traffico procede su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Per i soli veicoli leggeri, diretti verso Genova, è consigliato uscire a Savona e di rientrare a Celle Ligure, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. (ANSA).