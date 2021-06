Covid: ospedale Sestri Levante 'covid-free' da una settimana

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Il reparto Covid di Sestri Levante (Genova) non ha più ricoverati da una settimana e in questa fase rimane attivo un reparto inter-pandemico per mantenere operatori e competenze a disposizione per eventuali esigenze.

Nell'ospedale di Rapallo oggi è stato eseguito il primo intervento chirurgico post covid. E arrivano buone notizie, anche in ambito vaccinale, per la Asl4 Chiavarese dal direttore generale Paolo Petralia che questa mattina ha fatto il punto della situazione.

"Siamo covid-free da una settimana, stiamo riprendendo le attività ordinarie nelle strutture - spiega Petralia - e siamo best performer per quanto riguarda la campagna vaccinale: al 30 maggio su una popolazione di 120 mila persone (dai 16 anni in su) del territorio della Asl4, 60 mila ha ricevuto la prima dose e 30 mila le due dosi. Anche la fascia più critica, i 60-69 anni, ha raggiunto l'80% e la settimana prossima inizieranno le vaccinazioni ai minorenni".

Sulla campagna vaccinale Petralia - presentando lo sviluppo futuro della Asl4 sul territorio puntando su prevenzione e telemedicina e annunciando la costruzione di un eliporto all'ospedale di Lavagna - ha spiegato che dal 21 giugno al 20 settembre l'ambulatorio mobile tornerà in tutti i 30 comuni del territorio per somministrare prima e seconda dose a quella percentuale di persone non ancora vaccinate; la campagna si chiamerà "I viaggi di Gulliver" e terrà a battesimo l'attivazione dei social network della Asl4. (ANSA).