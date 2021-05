Serie A: Lazio-Genoa 4-3

Lazio batte Genoa 4-3 in un incontro della 34/a giornata del campionato di serie A, giocato a Roma. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 con le reti di Correa al 30' e di Immobile su rigore al 43'. A inizio ripresa, il Genoa ha accorciato per una autorete di Marusic, ma la Lazio ha risposto con Luis Alberto e Correa vivendo comunque in finale di sofferenza per i gol di Scamacca su rigore e Shomurodov a 10' dalla fine. La squadra di Inzaghi è sesta con 64 punti, il Genoa resta 13/o con 36. (ANSA).