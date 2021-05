Ballardini, ce la siamo giocata fino alla fine

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Non è bastata la reazione finale al Genoa per evitare la sconfitta all'Olimpico: "Nel primo tempo potevamo essere più compatti contro una squadra che pressava molto - ha ammesso il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini - nella ripresa poi quando l'abbiamo riaperta dovevamo essere più bravi per rifare la partita. Anche oggi però abbiamo dimostrato di volercela giocare fino alla fine".

"All'inizio della stagione facevamo errori meno evidenti ma quando giochi contro una grande squadra è lei a indurti a sbagliare. Oggi - ha concluso l'allenatore del Grifone -, abbiamo fatto errori grossolani ma non siamo preoccupati, i nostri difensori sono stati sempre molto attenti".