Vaccini: Toti, hub Genova esperimento unico unisce la sanità

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Qui oggi c'è tutto il mondo della sanità, la sanità privata, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, la Lega delle Cooperative, a prescindere dai colori il mondo della sanità è qui per dare una mano. Credo che sia un esperimento unico in Italia, una best practice, che darà un potenziale vaccinale straordinario alla Liguria". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'inaugurazione dell'hub vaccinale alla Fiera di Genova. "Una campagna vaccinale senza precedenti nella storia italiana deve avere una gigantesca unità d'intenti, che qui si respira davvero", commenta. Toti ha ringraziato "i 20 mila sanitari liguri impegnati da un anno nella lotta contro la pandemia".

"Per citare Churchill dopo la battaglia d'Inghilterra, lo disse ai piloti della Raf, mai tanti hanno dovuto tanto a tanti pochi". (ANSA).