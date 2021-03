Samp, Quagliarella e Gabbiadini per fare male a Toro

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Vincere per ripartire e la garanzia è sempre Fabio Quagliarella. Sarà lui a guidare l'attacco della Sampdoria domani pomeriggio nella sfida casalinga col Torino. E per il bomber l'occasione per avvicinarsi all'ennesimo record di questa annata con i suoi 38 anni: è a sole due reti (173 vs 175) dal raggiungere Amedeo Amadei al quattordicesimo posto dei marcatori all-time del massimo campionato a girone unico.

Una sfida dal sapore particolare per Quagliarella, Infatti ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Torino, nel maggio 2000 contro il Piacenza; con i granata ha disputato 55 partite, segnando 18 gol nel massimo campionato. Quagliarella ha realizzato da avversario sei gol contro i piemontesi ed è andato a bersaglio in entrambe le sfide più recenti di Serie A contro i granata.

E Insieme a lui Claudio Ranieri è pronto a dare una chance a Manolo Gabbiadini, l'ultima volta da titolare a dicembre nel match col Milan: ha trovato il gol contro il Torino in quattro match diversi di Serie A, tutti con la maglia della Sampdoria.

Dunque Ranieri prepara una squadra con la vocazione offensiva contro i granata anche perché una vittoria sarebbe fondamentale per spazzare un periodo nero con appena due punti in cinque gare: perdere col Torino significherebbe vivere questo rush finale di campionato con la paura di non poter sbagliare una mossa.