Torino: Nicola, contro Sampdoria sarà un'altra battaglia

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Ogni partita è una battaglia, questa è la realtà: dobbiamo fare punti ed esprimere un certo tipo di gioco, consapevoli che la Sampdoria è una squadra tosta e sarà una gara molto difficile". Così il tecnico del Torino, Davide Nicola, alla vigilia della trasferta di Genova. E sui tre granata convocati in Nazionale (Belotti, Mandragora e Sirigu, ndr): "Sono contento per loro, specialmente per il centrocampista - ha aggiunto l'allenatore - ma è tutto il mondo Toro a doverlo essere: vuol dire che il lavoro che stiamo facendo può portare a traguardi importanti". (ANSA).