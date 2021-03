Vaccini: Liguria,85 centri anche mobili per arrivare a tutti

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - In Liguria sono in azione decine di centri per le vaccinazioni, sia fissi che mobili. In questi giorni stanno vaccinando in prevalenza gli over 80, le forze dell'ordine e i frontalieri, nei prossimi giorni inizieranno a vaccinare anche le persone vulnerabili e gli insegnanti.

Nel territorio della Asl3 Genovese sono stati predisposti 35 centri vaccinali, dove è in corso la somministrazione del siero per gli over 80. La campagna prevede nei prossimi giorni la vaccinazione di altre categorie. Al momento vengono vaccinati anche malati psichiatrici e disabili, i vulnerabili seguiti nei Day Hospital, gli ospiti delle Rsa. Nei prossimi giorni la campagna sarà estesa anche a Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco e dalla settimana prossima anche a personale scolastico, polizia locale, vulnerabili. A Genova tra fine marzo e inizio aprile si conta di aprire altri sei 'grandi centri' di vaccinazione in ciascuno dei quali vaccinare almeno 1.500-1.700 persone al giorno.

Nel territorio della Asl 4 del Golfo del Tigullio sono stati individuati 11 punti di somministrazione. Tre sono fissi, gli altri sostano una settimana in una località e poi si spostano sul resto del territorio. La Asl 4 sta vaccinando gli over 80 per i quali si è già al richiamo e nei prossim igiorni estenderà la campagna ad altre categorie.

Nella Asl2 di Savona sono in azione otto centri vaccinali che in questi giorni stanno vaccinando gli over 80 e nei prossimi giorni inizieranno a vaccinare anche insegnanti, vigili urbani e persone vulnerabili.

Sul territorio della Asl5 della Spezia sono in funzione 28 uffici in cui sono in corso le vaccinazioni degli over 80.

Nel territorio della Asl1 sono presenti tre postazioni fisse per somministrare i vaccini e diverse postazioni mobili che stanno portando le dosi nell'entroterra per vaccinare gli over 80. La Asl1 ha già completato la vaccinazione delle forze dell'ordine con circa 1600 dosi, ha vaccinato oltre 3.000 over 80 e circa 3.500 frontalieri. Da domani inizierà a vaccinare gli insegnanti. (ANSA).