Vaccini: sei 'grandi centri' entro marzo a Genova

Tra fine marzo e inizio aprile a Genova saranno aperti almeno sei "centri ad altissima produttività" per somministrare i vaccini anti covid AstraZeneca e J&J agli under 80 attraverso il Palamare a Prà, probabilmente il Palafiumara a Sampierdarena, i Magazzini del Cotone al Porto Antico, il padiglione Nouvel alla Fiera di Genova, un centro ciascuno a Quarto e Recco. Lo spiega il direttore generale della Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

"A Genova contiamo di vaccinare almeno 1.500-1.700 persone al giorno in ogni centro - commenta -. Il Palafiumara inizialmente sarà dedicato a supporto delle categorie a carico dei medici di medicina generale come insegnanti e polizia municipale". Tutti i centri saranno ad accesso pedonale. "Ero un sostenitore del modello drive through, ma è stato bocciato ovunque per un motivo di sicurezza del paziente", commenta. Nel frattempo la somministrazione dei vaccini AstraZeneca si svolgerà nell'ex ospedale di Nervi, il palazzo della salute di Struppa, l'ospedale Celesia, in via XII Ottobre a Piccapietra, nella casa a della salute di Voltri. "L'obiettivo di immunizzare i genovesi entro l'estate è sfidante, ma è ragionevole pensare di riuscirci", afferma Bottaro. (ANSA).