Una 'pepita d'oro' contro osteoporosi,stimola crescita ossa

Scoperta una piccola proteina (un peptide) che è come una 'pepita d'oro' per la medicina perché potrebbe portare a una rivoluzione nelle terapie per l'osteoporosi: si tratta di un 'osteopeptide' endogeno con la duplice funzione di fermare il riassorbimento e la perdita ossea e di favorire la formazione di nuovo osso sano. In uno studio su animali pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine il peptide, Pepitem, ha garantito la formazione di nuovo osso sano in topolini con problemi di osteoporosi. Lo studio è stato coordinato da Helen McGrettick dell'Università di Birmingham.

Pepitem potrebbe assumere un ruolo centrale nella lotta all'osteoporosi perché stimola la formazione di nuovo osso dall'interno, sfruttando i meccanismi fisiologici endogeni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA