Vaccini: primo centro somministrazione in sede Confcommercio

Il primo centro vaccinale anti covid extra ospedaliero aperto grazie a un'intesa tra Confcommercio e sistema sanitario è stato inaugurato a Genova in via Cesarea. La sede messa a disposizione da Confcommercio all'Asl 3 genovese al momento sarà dedicata agli over 80 ed effettuerà una media di 120 vaccinazioni al giorno dal lunedì al venerdì con orario 8-18 previa prenotazione Cup. I locali sono stati visitati dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal direttore generale dell'Asl 3 Luigi Carlo Bottaro, dal presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone, dal presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura Luca Pallavicini e dal presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

"La disponibilità di Confcommercio ad aprire un punto vaccinale nella propria sede, il primo in Italia, è un segnale importante di collaborazione", commenta Toti.

"Apprezzo molto la disponibilità di Confcommercio nell'offrire i propri locali incrementando così i punti di somministrazione del vaccino in città", interviene il sindaco Bucci.

"Grazie alla sinergia tra Asl3 e Confcommercio mettiamo a disposizione da oggi una nuova sede vaccinale over 80 nel centro della città, facilmente raggiungibile dai cittadini", spiega Bottaro. (ANSA).