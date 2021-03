Ibrahimovic, in autostop per arrivare all'Ariston

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - Zlatan Ibrahimovic, presenza fissa al festival di Sanremo, entra in scena solo alle 23 passate.

Causa incidente in autostrada da Milano e arrivo rocambolesco.

"Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all'autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo - racconta lo stesso Ibra -. Meno male era un milanista".

Avventura alla Steven Seagal "per salvare mio festival non tuo", dice rivolgendosi ad Amadeus, prima di ammonirlo sulla quarta regola: "dovevate venire tutti da me ieri perché se Zlatan non va a festival, festival va a Zlatan".

"Orchestra in corridoio, artisti in sala, tu in cucina che prepari caffè. E Achille Lauro in garage che controlla le macchine, così ladri non entrano e non rubano perché hanno paura". (ANSA).