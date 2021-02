Serie A: Torino-Genoa 0-0

Torino e Genoa hanno pareggiato 0-0 in un anticipo della 22/a giornata di serie A, giocato allo stadio Olimpico 'Grande Torino'. Si tratta del quarto pareggio di fila per i granata, che restano in zona pericolo, con solo 17 punti. La squadra di Davide Ballardini ha interrotto invece la striscia vincente che durava da tre turni e resta all'11/o posto, con 25 punti in classifica. Il Grifono però conquista il sesto risultato utile consecutivo con 8 gol all'attivo e solo uno subito. Genoa più pericoloso dei granata: per i rossoblù anche un palo colpito da Zappacosta in una partita avara di emozioni