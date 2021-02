Open Australia: scintille Fognini-Caruso, lite in diretta tv

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Vittoria con lite per Fabio Fognini e accesso al 3/o turno degli Australian Open di Melbourne. Il campione ligure (n. 17 del mondo) ci ha messo quasi 4 ore per piegare la resistenza del 29enne Salvo Caruso (78), che oggi ha giocato la partita della vita. L'ha spuntata Fognini al super tie-break, ma lo spettacolare derby azzurro è stato rovinato dal faccia a faccia non proprio idilliaco dei due giocatori, che hanno litigato a lungo al termine del match, chiuso con il punteggio di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 (14-12). Scintille in diretta tv riprese dalle telecamere nate quando Fognini ha sottolineato "Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa.

Non posso dire che hai culo?" riferendosi probabilmente alle numerose palle finite sulla linea durante il tie-break. Ma Caruso non ha gradito: "Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, a posto così". "Non posso dirti che hai culo? qual è il problema" ha replicato Fognini. Il diverbio è poi continuato sullo stesso tono, finchè Caruso ha chiosato "puoi dire quello che vuoi, ma da te non me l'aspetto". (ANSA).