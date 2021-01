Trasporti: Berrino, 12 mln extra costi per riaprire scuole

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole la Regione Liguria da gennaio a giugno prevede circa due milioni e mezzo di chilometri di trasporto pubblico supplementari con 280 bus aggiuntivi, di cui 191 'turistici', per un costo complessivo previsto di circa 12 milioni di euro. Lo spiega l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino stamani in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Armando Sanna (Pd-Articolo Uno).

I tavoli per la riapertura delle scuole aperti durante le festività natalizie dalle quattro Prefetture liguri hanno previsto 370 mila chilometri supplementari con 30 autobus 'turistici' a supporto dei mezzi pubblici in provincia di Imperia, 350 mila chilometri supplementari con 19 bus in provincia di Savona, 250 mila chilometri supplementari con 56 bus in provincia della Spezia e un milione e mezzo di chilometri supplementari con 180 autobus in provincia di Genova.

"I protocolli stilati sui quattro tavoli prefettizi attivati in Liguria necessitano di circa 36-48 ore per partire perché il personale dei bus turistici è in cassa integrazione e i mezzi devono essere assicurati. - sottolinea Berrino - Al momento alla Regione non è arrivato alcun fondo dal Mit da poter distribuire alle Province". Il piano prefettizio prevede ingressi scaglionati degli studenti di circa un'ora e mezza. (ANSA).