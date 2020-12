Covid: Toti, in Liguria si possono ripensare regole Dpcm

"I numeri confermano che la Liguria sta marciando nella direzione giusta per sconfiggere l'incubo del covid che ci perseguita ormai da molti mesi ed avviarci a un Natale più sereno". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta fb.

"Continuo ad auspicare un ripensamento delle regole almeno nei luoghi dove ce lo possiamo permettere come la Liguria grazie al lavoro della nostra sanità", auspica Toti in merito al nuovo Dpcm sul covid. (ANSA).