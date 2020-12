Natale: Toti Governo permetta spostamenti tra regioni gialle

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - "È giusto lavorare per evitare la terza ondata, prendendo misure adeguate, ma vanno considerati anche altri fattori. In Liguria per esempio il contagio da Covid continua a calare. Anche il report ministeriale numero 29 arrivato ieri, conferma questa tendenza: con l'Rt pari a 0,68 la nostra è la seconda regione con l'indice di contagio più basso in tutto il Paese. La pressione sui nostri ospedali è diminuita.

Alla luce di questo, riconsiderare lo spostamento tra i comuni e tra le regioni in zona gialla nei giorni delle feste, credo sarebbe un segnale importante". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti su Fb.

"È un tema anche sociale oltre che economico, eviterebbe ai piccoli comuni di rimanere isolati, al nostro entroterra di essere penalizzato, a migliaia di persone di rimanere sole.

Confidiamo che il Governo ne tenga conto e che faccia queste modifiche", sottolinea Toti.

"Possiamo e dobbiamo combattere su più fronti questa battaglia, contro il virus e contro le drammatiche conseguenze che sta portando nella nostra società. E credo che per un amministratore sia un dovere morale occuparsene, prima che sia troppo tardi", conclude Toti. (ANSA).