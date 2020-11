Causa blackout per cercare droga nascosta, denunciato

Causa blackout in una intera via del centro storico per recuperare la droga ma viene scoperto e denunciato. Nei guai è finito un uomo di 49 anni tunisino.

L'interruzione di elettricità ha coinvolto 81 appartamenti e 14 negozi rimaste al buio per due ore in via di Sottoripa. A segnalare il problema sono stati i residenti. La polizia locale ha visionato le telecamere e ha notato un uomo armeggiare in una cassetta di derivazione Enel. Dopo avere rintracciato l'uomo e averlo denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. (ANSA).