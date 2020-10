S. Margherita si affida a Cappato

Alberto Cappato, già direttore generale della Porto Antico Spa dove attualmente ricopre il ruolo di direttore Innovazione, Sostenibilità e Sviluppo, è il nuovo amministratore unico della Progetto Santa Margherita Srl, società in house partecipata al 100% dal comune di Santa Margherita Ligure. Il sindaco Paolo Donadoni, si legge in una nota, ha deciso la nomina di Cappato per "stabilire un asse con Genova, città traino della cultura e del turismo ligure e italiano, in modo da avviare una sinergia tra il capoluogo e Santa Margherita Ligure; aprire a nuove prospettive l'offerta cittadina affidandosi a professionisti di comprovate capacità e inseriti in contesti internazionali" e "per far fare a Villa Durazzo il salto di qualità" dice il primo cittadino.

La Società Progetto Santa Margherita srl gestisce per conto del comune il complesso di Villa Durazzo - sede museale e tra le location più esclusive in Liguria per cerimonie - i parcheggi comunali, gli ormeggi pubblici del porto, lo sbarco dei croceristi e il bike sharing.

Cappato subentra alla dirigente comunale Rosalba Pilato a cui l'amministrazione nel luglio 2019, dopo la gestione per due mandati del precedente amministratore unico Lorenzo Sorvino, aveva dato incarico di verificare i meccanismi di funzionamento e i conti economici della società.

"L'interfaccia porto-città e la sua gestione integrata in ottica di sviluppo e innovazione sostenibile rappresenta uno dei driver più interessanti nei recenti percorsi di sviluppo dell'economia del territorio - dichiara Alberto Cappato - Progetto Santa Margherita raggruppa molte attività strategiche per lo sviluppo economico e per l'attrattività del territorio in una logica sistemica. Per questo motivo la collaborazione con Porto Antico di Genova rappresenta un tassello importante ed è in questa logica che con entusiasmo intendo inserirmi nelle dinamiche di sviluppo avviate in questi ultimi anni dal Sindaco Donadoni, che ringrazio per la fiducia".