Serie A: Atalanta-Sampdoria 1-3

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La Sampdoria ha battuto Atalanta 3-1 a Bergamo in uno degli anticipi della 5/a giornata del campionato di serie A. Per la squadra di Gasperini, reduce dall'ampio successo in Champions League, è la seconda sconfitta di fila in campionato dopo il 4-1 subito a Napoli. La Samp è ansata in gol nel primo tempo con Quagliarella, che ha sbagliato un rigore al 45'. Nella ripresa raddoppio blucerchiato con Thorsby, poi Zapata ha accorciato le distanze dagli 11 metri poco prima del definitivo 3-1 siglato da Jankto. (ANSA).