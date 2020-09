1 morto e 51 positivi in Liguria

Ci sono 51 positivi in più rispetto a ieri in Liguria, dove sono stati fatti 3.204 nuovi tamponi. La Regione ha comunicato un nuovo decesso, un uomo di 56 anni morto all'ospedale Galliera di Genova lo scorso 25 settembre. Negli ospedali della Liguria sono ricoverate con il Covid-19 165 persone in reparti per media intensità e 22 in terapia intensiva. (ANSA).