Covid: Toti, pari a zero aumento ricoveri in Liguria

"La pressione ospedaliera a causa del covid in Liguria nell'ultima giornata ha avuto un aumento pari a zero, ci sono 165 ricoverati sull'intero territorio, di cui 22 terapie intensive, anche la situazione di Genova è totalmente sotto controllo". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb sull'andamento della pandemia covid in Liguria. "Sono undici al San Martino e due al Galliera i ricoverati in terapia intensiva, cinque dei quali al San Martino sono stati trasferiti nei giorni scorsi dalla Spezia, quindi sostanzialmente sono otto le terapie intensive di origine genovese, cosa che ci fa ben sperare di aver circoscritto anche il cluster del centro storico di Genova. - commenta - Per quanto riguarda la Asl 5 siamo stabili a otto terapie intensive e 62 ricoverati. La situazione è sotto controllo".

"Oggi in Liguria abbiamo 51 nuovi positivi su 3.200 tamponi. Alla Spezia abbiamo circoscritto il cluster, nella Città metropolitana di Genova la situazione è stabile e a ponente gli ospedali sono praticamente vuoti", sottolinea Toti.

"Grazie al piano incrementale che abbiamo predisposto per fronteggiare la pandemia possiamo arrivare a oltre 250 posti letto in terapia intensiva e oltre 1.200 a media intensità. Da domani inoltre sarà attivo il punto per i tamponi nel centro storico genovese e presto nelle scuole attiveremo i test rapidi, che tagliando drasticamente i tempi di attesa ci permetteranno di tracciare e isolare velocemente qualsiasi eventuale caso".