Nuovi positivi, esaurito cluster Savona

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Ci sono sei nuovi casi positivi al Coronavirus in Liguria. Mentre il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento, e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi, i nuovi Covid-positivi sono due nella Asl2, uno nella Asl5 e tre nella Asl genovese, non riferibili al alcun cluster particolare. Lo si evince dai dati flusso tra Alisa e il Ministero resi noti dalla Regione Liguria.

Non ci sono deceduti né pazienti in terapia intensiva. Venti sono gli ospedalizzati. I soggetti in sorveglianza attiva sono 591 e i guariti 17. I tamponi effettuati sono 1.312. Tre persone sono state trasportate questo pomeriggio al pronto soccorso di Sanremo per accertamenti. Si tratta di una coppia di giovani, residente a Parigi, rientrata in Italia a fine luglio, risultata positiva a dei tamponi eseguiti in Francia e di un loro familiare, sintomatico, residente a Dolceacqua. L'Asl1, ha attivato la procedura di quarantena e sottoposto a tampone i contatti stretti dei casi positivi (ANSA).