Bimba rischia di affogare, salvata in extremis

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Una bimba spagnola di 5 anni, in vacanza con la propria famiglia a Bordighera (Imperia) ha rischiato di annegare nello specchio acqueo antistante la spiaggia della "Arenella", nei pressi del porto turistico della Città delle Palme. A salvarla, in extremis, è stato l'intervento di una guardia giurata che si trovava sulla spiaggia e che ha praticato alla piccola le manovre di rianimazione. Dopo diversi minuti, la bambina ha ripreso a respirare e le sue condizioni sembrano buone, ma è stata accompagnata all'ospedale Gaslini di Genova in elicottero per accertamenti. A coordinare i soccorsi è stata la Guardia Costiera. (ANSA).