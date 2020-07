Calcio: derby Lanterna, denunce e daspo a 3 ultras Sampdoria

La polizia ha denunciato e notificato i daspo a tre ultras della Sampdoria per i tafferugli della notte prima del derby, in via Tortona. I tre, difesi dall'avvocato Matteo Carpi, sono stati identificati tramite le telecamere di sorveglianza. Gli ultras, appartenenti al gruppo Tito, avranno l'obbligo di firma per cinque anni. Sono accusati di imbrattamento e tentata aggressione ai tifosi del Genoa, in particolare della Brigata Speloncia. La polizia, la notte tra martedì e mercoledì scorsi, aveva sequestrato otto spranghe e dieci bastoni. Secondo quanto ricostruito, i tifosi blucerchiati erano andati in via Tortona per dipingere una ex biglietteria con i colori della squadra. Dopo di che si erano diretti verso la sede della Brigata Speloncia ed erano partiti i tafferugli.

La polizia era riuscita a disperdere subito i due gruppi senza che la situazione degenerasse.