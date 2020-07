Calcio: il Genoa inaugura il nuovo store in centro città

Il centro di Genova torna a colorarsi di rossoblù e lo fa grazie al nuovo "Genoa temporary Store" inaugurato questa mattina in via XII Ottobre a poca distanza dalla centralissima Piazza De Ferrari . Ad accogliere i primi clienti e curiosi le maglie autografate di Lasse Schone e Goran Pandev, autori dei gol nella vittoria di domenica scorsa contro la Spal, che sono andate subito a ruba.

"Rimarremo qui in via XII Ottobre per sei mesi - ha spiegato Daniele Bruzzone, responsabile marketing del Genoa - per questo lo abbiamo definito "temporary", il nostro obiettivo è infatti quello di spostarci in una posizione ancora più centrale". Nel frattempo la società di Preziosi si è mossa in grande stile. "La posizione è comunque ottima e il negozio può contare su 300 mq di spazi dislocati su due livelli. Al suo interno oltre allo store ufficiale abbiamo uno spazio ludico per i tifosi e naturalmente anche il ticket office". Futuro differente invece per il Museo del Genoa. "Il Museo non chiuderà ma si sposterà sempre al Porto Antico in una nuova posizione più di passaggio e la nuova location ci permetterà di rinnovare anche il percorso museale grazie all'apporto delle nuove tecnologie". (ANSA).